Musica a Spazio 4.0 per salutare l’estate in allegria, appuntamento il 27 agosto

Una serata di divertimento, musica e danze. Unico obiettivo, stare insieme per salutare l’estate in allegria. Appuntamento martedì 27 agosto a Spazio 4.0, in via Manzoni 21 a Piacenza. Ospiti della serata il duo “Biro & Birilli Band” che già l’anno scorso fece ballare per ore i tanti presenti. Una festa all’insegna del liscio sfrenato con ampio spazio a disposizione anche per i ballerini più esigenti.

Inoltre stand gastronomici e possibilità di cenare accompagnati dalla musica: spiedini, salamelle, patatine fritte e ottima birra Lowembrau alla spina. Il tutto a partire dalle ore 21.

L’area verde di Spazio 4.0 è stata recentemente sistemata e abbellita, per essere ancora più accogliente e sicura. Insomma tutto è pronto per ospitare una grande festa aperta a tutto il quartiere, anzi, a tutta la città.