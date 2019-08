Nasce il “vivaio” della Gas Sales, al timone Gilberto Passani

In casa Gas Sales Piacenza non si pensa solo al prossimo debutto in SuperLega Credem Banca che porterà la squadra di mister Gardini ad affrontare palcoscenici importanti ma si lavora intensamente anche sul fronte del settore giovanile.

A questo proposito la società biancorossa annuncia ufficialmente la nascita del proprio vivaio che vedrà ben tre selezioni giovanili militare nei rispettivi campionati Under 16, Under 18 e nella Serie C a partire dalla stagione 2019/2020. Un progetto in cui la Gas Sales Piacenza crede fermamente e su cui punta forte: valorizzare e far crescere giovani pallavolisti piacentini è uno degli obiettivi dichiarati dalla società che mira, così, ad accogliere i ragazzi più promettenti del territorio nel proprio vivaio e a formarli sotto la guida di tecnici esperti e qualificati in un ambiente, come quello biancorosso, in cui si respira volley di alto livello.

Come già annunciato nelle scorse settimane, a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile sarà Massimo Botti, vice di Andrea Gardini per quanto riguarda la prima squadra e che nella passata stagione, alla sua prima esperienza in Serie A2, è stato capace di centrare Coppa Italia e Promozione in SuperLega. Alla guida delle formazioni giovanili con il ruolo di primo allenatore, invece, sarà, Gilberto Passani, ex giocatore di pallavolo con all’attivo ben 14 stagioni in serie A1

Per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0523 1886341 o inviare una mail all’indirizzo: giovanili@youenergyvolley.it