Naso all’insù per le stelle cadenti di San Lorenzo, venerdì osservazione con il Gruppo Astrofili

E’ noto che durante la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, è tradizione osservare in cielo le stelle cadenti, le cosiddette “lacrime di San Lorenzo”.

E’ un evento astronomico suggestivo, causato dal passaggio della Terra attraverso la scia che rilascia la cometa Swift-Tuttle al suo passaggio periodico vicino al Sole (…il suo ultimo passaggio al perielio è avvenuto nel 1992, mentre il prossimo sarà nel 2126).

Il fenomeno ha preso il nome di “lacrime di San Lorenzo” dopo il martirio di San Lorenzo avvenuto il 10 agosto del 258 d.C.: allora infatti si poteva osservare il massimo di questo sciame meteorico proprio il giorno 10 agosto di ogni anno, mentre attualmente il massimo della “pioggia” si è spostato verso il 13 agosto. Questa “pioggia” inusuale è detta anche sciame delle Perseidi per il fatto che il radiante di provenienza delle meteore è collocato proprio nella costellazione di Perseo.

Vale sempre il consiglio che per meglio osservare questo fenomeno è necessario portarsi in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso, meglio se in collina o in montagna e, a partire dalle ore 22 quando sopraggiunge il buio astronomico, puntare lo sguardo verso Nord-Est ovvero verso la costellazione di Perseo dalla cui direzione le meteore proverranno. Quest’anno ci sarà purtroppo il disturbo luminoso della Luna che limiterà il numero di meteore visibili ad occhio nudo.

Il Gruppo Astrofili di Piacenza sarà presente la sera precedente, ovvero venerdì 9 agosto, presso il proprio osservatorio astronomico di Lazzarello (Alta Val Tidone) per l’osservazione del fenomeno delle “stelle cadenti”, oltreché per l’osservazione al telescopio di Luna, Giove e Saturno. Nella stessa serata verrà anche organizzata per i presenti la tradizionale “tombola delle meteore”, un simpatico gioco in diretta con il fenomeno delle Perseidi.L’ingresso nell’area osservatorio è libera a tutti: al proprio arrivo sarà possibile prenotare il proprio ingresso in specola e, per chi lo desidera, la propria cartella per la tombola; altri 3 telescopi saranno disponibili all’esterno per una libera visione degli oggetti astronomici da parte dei presenti.

Danilo Caldini (Gruppo Astrofili di Piacenza)