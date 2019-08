Nel weekend torna la Festa del Volley. Ospiti i giocatori della Gas Sales

Nel weekend è in programma la seconda edizione della “Festa del Volley”. La manifestazione, organizzata dal Volley Team 03 con la collaborazione del Comune di Piacenza è aperta al pubblico, e si terrà venerdì 30 agosto, sabato 31 e domenica 1 settembre nella piazzale adiacente il Palazzetto dello Sport di via Alberici con ingresso su via IV° novembre.

L’evento allestito da soci e simpatizzanti alla storica società rossoblù, con la collaborazione del Comune di Piacenza, vuole essere un momento di aggregazione per appassionati ed addetti ai lavori in tre serate all’insegna del divertimento, della buona cucina e della buona musica. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 19 ed i tre DJ che si alterneranno nelle tre serate apriranno le danze alle ore 21.

Anche questa edizione vedrà la presenza, nella serata di venerdì, della formazione di Superlega targata Gas Sales, fiore all’occhiello del movimento pallavolistico piacentino. Una bella occasione per vedere da vicino i campioni che ne fanno parte e che prenderanno un primo vero contatto con il pubblico piacentino.

Presenti anche i Lupi Biancorossi per la loro campagna di tesseramento e per la sottoscrizione degli abbonamenti Gas Sales per la stagione che sta per aprirsi.

PROGRAMMA

Venerdi 30 Agosto 2019

Dj Set By Prez & Mill Gates (hip hop/ trap)

from 21.00 to END

Sabato 31 Agosto 2019

Dj Set By Dj Catti (commerciale/ house)

from 21.00 to END

Domenica 1 Settembre 2019

Dj Set By Ricky James (reggaeton/ dance commerciale)

from 21.00 to end

Ingresso gratuito

Venerdì 30 e Sabato 31 Agosto si svolgerà un torneo di pallavolo amatoriale misto in collaborazione con il Csi di Piacenza. Per info e iscrizioni: 3201168320