Nessuna risposta per i dipendenti dell’Arsenale. I sindacati: “Appello a Conte”

Ancora decisamente incerto il futuro del Polo di Mantenimento pesante di Piacenza. La prospettiva di un progressivo smantellamento dell’arsenale, annunciata in consiglio comunale a metà luglio dal consigliere Massimo Trespidi, ha indotto le autorità militari a una secca smentita.

Così non la pensano tuttavia i sindacati di categoria, che con una nota hanno di nuovo evidenziato gli impegni non mantenuti dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

”Ad un anno dal suo insediamento al ministero della Difesa, nel corso del quale sono state fatte numerose promesse di impegno da parte del ministro Trenta, neppure una delle problematiche che ogni giorno affrontano le lavoratrici e i lavoratori è stata ancora risolta, nonostante le numerose segnalazioni delle organizzazioni sindacali. Se non arriveranno segnali concreti, saremo costretti a rivolgerci direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte”.

Questa la posizione dei rappresentanti dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa sull’operato del ministro della Difesa in un anno di mandato. ”Questa nei fatti – proseguono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa – l’attenzione fin qui dedicata dal ministro ai suoi dipendenti delusi, lo stesso irrispettoso atteggiamento riservato anche ai sindacati che, anche di recente, hanno chiesto di essere convocati, rappresentando circa l’85% dell’intero contingente civile della difesa”.

“I diritti delle lavoratrici e dei lavoratori civili della Difesa non vanno in ferie, e se nei prossimi giorni non perverranno concreti segnali di attenzione da parte del ministro Trenta è del tutto evidente che saremo costretti a rivolgerci al presidente del consiglio Conte”.