Nuova pavimentazione nella zona di via Boselli e via Millo, da martedì al via i lavori

Per consentire i lavori di posa della nuova pavimentazione stradale, a seguito degli scavi per l’estensione della rete in fibra ottica, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria nella zona di via Farnesiana, via Millo e via Boselli a Piacenza.

L’intervento, fa sapere il Comune, inizierà dalle ore 7 di martedì 27 agosto, per protrarsi, in fasi successive, sino al 13 settembre prossimo. Il cantiere riguarderà, inizialmente, il tratto di via Boselli compreso tra il civico 112 e l’intersezione con via Bubba, dove sarà attuato il senso unico alternato, regolato da movieri; contestualmente, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata (negli spazi delimitati dalla segnaletica) e istituito il limite di velocità di 30 km orari.

La seconda fase interesserà il tratto contiguo di via Boselli, dove sarà in vigore il senso unico di marcia con direzione consentita da strada Farnesiana all’intersezione con via Bubba. Anche in questo caso, sarà vietata la sosta su entrambi i lati e non si potrà superare il limite dei 30 km orari. L’ultimo intervento in cantiere sarà effettuato in via Millo, nel tratto compreso tra il civico 36 e strada Farnesiana, con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, il divieto di sosta su entrambi i lati e il limite massimo dei 30 km orari.