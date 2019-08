Nuova pavimentazione per viale Risorgimento, da lunedì 26 temporaneo senso unico

Il Comune di Piacenza ricorda che inizieranno il 26 agosto – con conclusione prevista entro le 24 di domenica 8 settembre – i lavori di rifacimento del manto e del sottofondo stradale in viale Risorgimento, conseguenti agli scavi per l’estensione della rete del teleriscaldamento.

Dalle ore 7 di lunedì 26, pertanto, sino al termine dell’intervento, sarà istituito il senso unico di marcia in viale Risorgimento, con direzione consentita da piazzale Milano sino all’intersezione con via Roma e via Borghetto. Contestualmente, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata e il limite massimo di velocità non potrà superare i 30 km orari.

Anche i percorsi dei bus provenienti da piazza Cavalli e piazza Cittadella, diretti verso piazzale Milano, saranno deviati.