Sono stati consegnati nei giorni scorsi i nuovi arredi destinati alla scuola media di Gragnano Trebbiense (Piacenza), acquistati dall’Amministrazione Comunale su richiesta del personale scolastico.

Per il momento gli acquisti relativi al prossimo anno scolastico 2019-2020 ammontano a 3.202,64 euro ma, come ricordano il sindaco Patrizia Calza e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Tirelli, “si stanno valutando altri progetti che gli amministratori si augurano di riuscire a realizzare prima o in corso d’anno”.

Foto 2 di 2



“Nell’anno scolastico 2018-2019 – ricordano – le risorse destinate agli acquisti sono stati pari complessivamente a €. 4.841,68 , mentre nel 2017-2018 ammontavano a €. 6.166,93. A queste somme va aggiunto un importo annuale di €. 5.300 da suddividersi tra materna, elementari e medie, quale contributo per spese telefoniche e di pulizia”.

“Ovviamente gli impegni più consistenti e onerosi, ricordano gli amministratori, sono rappresentati dagli interventi strutturali, volti a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte di insegnanti e studenti. Per la loro realizzazione siamo sempre impegnati nell’opera di recupero fondi, partecipando a bandi regionali e nazionali sull’edilizia scolastica: ciò che ci ha consentito di realizzare nel 2017 la completa ristrutturazione ed efficientamento energetico del plesso occupato dalle scuole medie e della attuale Palestra e ci consentirà, nel prossimo anno di procedere alla realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport”.

“È inoltre in graduatoria provinciale al terzo posto – concludono – l’intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio della Scuola Materna. Tuttavia anche la sostituzione programmata degli arredi o del materiale obsoleto rappresenta un aiuto importante al migliore e più efficace svolgimento dell’attività didattica pertanto l’Amministrazione è impegnata a cercare di rispondere alle richieste dei docenti. A questo proposito ricordiamo che da almeno dieci anni tutte le classi sono dotate di lavagne interattive e da cinque anni entrambi i plessi sono dotati di collegamento internet con banda ultra larga” concludono gli amministratori.