Nuovo logo per Pallacanestro Fiorenzuola

Un’ape gialloblu con in mano un pallone da basket. E’ l’immagine scelta per il nuovo logo di Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

“Nell’estate del 2019 – spiega la società – è stato deciso un ulteriore aumento degli investimenti sia in ottica prima squadra, che per il settore giovanile. Terminato ”il primo ciclo dalla rinascita della società”, come ha affermato il D.S. Luca Merli, la dirigenza ha optato per un rinnovamento radicale del roster della passata stagione, con una nuova guida tecnica del calibro di Gianluigi Galetti”.

“La crescita dei numeri del settore giovanile, sia nel centro di Fiorenzuola che in quello di Carpaneto, ha portato ad aggiungere nello staff tecnico nuove figure come quelle di Claudio Massari e di Andrea Calamita, che si aggregano al gruppo di istruttori formato da Alessandro Mambretti e Gian Luca Bricchi. Da lì, l’idea di uno sciame gialloblu, un movimento in continua crescita, quasi invisibile ma con radici sempre più solide nella Val d’Arda”.

“Fiorenzuola Bees – concludono – rappresenta una identità che andrà con le settimane a permeare tutti i membri della società, dalla dirigenza alla prima squadra, fino ai piccoli amici del minibasket ed alle loro famiglie”.P