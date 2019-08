Ottone, venerdi 16 agosto un convegno per riscoprire le radici dell’Alta Val Trebbia

Venerdi 16 agosto, alle ore 16.30, presso la sala consiliare del Comune di Ottone (Piacenza), si terrà una conferenza dal titolo “L’alta Val Trebbia ligure piacentina – Tra Storia e Protostoria”, organizzata dall’amministrazione comunale, che vedrà la partecipazione e l’intervento di illustri relatori, studiosi ed esperti di arte e storia, che esporranno le loro ricerche e si confronteranno su episodi, reperti e monumenti locali che hanno contrassegnato la storia culturale e artistica della Val Trebbia.

Introdurrà l’evento il Vicesindaco di Ottone Maria Lucia Girometta e interverranno, dopo il saluto del Sindaco Beccia: Attilio Carboni, Marco Corradi, Giovanni Salvi, con la partecipazione dell’avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente esecutivo della Banca di Piacenza, banca da sempre vicina al nostro territorio. All’evento parteciperanno anche i Sindaci del Comprensorio (Zerba, Cerignale, Rovegno e Gorreto).

Il convegno sarà l’occasione per ricercare e riscoprire le radici dell’alta Val Trebbia, con il racconto di episodi storici, miti e leggende che aleggiano in questi luoghi e da secoli vengono tramandate da padre in figlio.