Parte la campagna abbonamenti della Vigor Carpaneto

Partirà domenica 18 agosto la campagna abbonamenti 2019-2020 della Vigor Carpaneto in vista del prossimo campionato di serie D. Anche quest’anno, prezzi invariati per i fedelissimi biancazzurri che avranno convenienza a seguire tutte le partite interne di Rantier e compagni al “San Lazzaro” di Carpaneto.

L’abbonamento normale costerà nuovamente 120 euro e darà diritto ad accedere allo stadio biancazzurro per le diciassette partite casalinghe di campionato, con il vantaggio di avere due match in omaggio. Discorso analogo per il ridotto, dal costo di 80 euro e riservato a donne e over 65.

La prima occasione per abbonarsi sarà domani (domenica) in occasione del test alle 17,30 che vedrà la Vigor Carpaneto sfiderà il Sant’Angelo (Eccellenza lombarda) al “San Lazzaro”. Alla cassa sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti e per chi lo farà ci sarà ingresso omaggio all’amichevole, che viceversa avrà un biglietto di ingresso di 5 euro. Inoltre, per chi sottoscrivesse la tessera stagionale in questo frangente (o comunque nei prossimi giorni prima del nuovo appuntamento in campo), ingresso omaggio anche all’amichevole interna del 21 agosto (ore 17) contro l’Accademia Pavese (Eccellenza lombarda). Sarà esclusa, invece, dall’abbonamento la gara interna di Coppa Italia del 25 agosto contro la vincente di Correggese-Lentigione.

Gli abbonamenti saranno disponibili anche presso la segreteria della Vigor Carpaneto (sotto la tribuna del “San Lazzaro”), aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19,30. Un’altra possibilità sarà in occasione di un appuntamento da non perdere: la presentazione della squadra, fissata mercoledì 21 agosto alle 21 al centro sportivo “San Lazzaro”, la “casa” biancazzurra.