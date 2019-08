Partita la nuova avventura della Canottieri Ongina “Pronti a un ruolo importante in campionato”

E’ suonata l’ora della “prima campanella” per la Canottieri Ongina, che nel tardo pomeriggio di lunedì si è radunata al palazzetto di via Edison a Monticelli per iniziare la preparazione in vista del campionato di serie B maschile.

Tre conferme (Federico Boschi, Henry Miranda e Ousse Pené), altrettanti ritorni (Sandro Caci, Beppe De Biasi e Bara Fall) e sette volti nuovi: questo l’identikit della nuova rosa affidata nuovamente a coach Mauro Bartolomeo, che riparte al timone dopo l’ottavo posto della scorsa stagione. L’asticella, però, quest’anno si alza, come conferma anche il tecnico cremonese della formazione piacentina.

“La rosa è stata rinforzata – spiega Bartolomeo – ogni reparto è stato puntellato con innesti e ho a disposizione diverse alternative importanti che permetteranno, in caso di necessità, di proporre anche più assetti di gioco. Il potenziale offensivo della squadra è notevole e bisognerà trovare i giusti equilibri con attenzione particolare alla seconda linea. Sono contento della squadra allestita e lavorando duro potremo recitare un ruolo importante nel campionato, anche se ci sono diverse squadre forti e che si sono rinforzate, tra cui sicuramente Scanzorosciate”.

Nella prima settimana di lavoro, i gialloneri si alleneranno quotidianamente fino a venerdì compreso prima di beneficiare del primo week end libero. Quattro i test attualmente fissati, con il calendario delle amichevoli informali che potrebbe subire ulteriori variazioni. Come da tradizione, anche quest’anno non mancherà il doppio appuntamento con il Busseto (serie B): “andata” venerdì 20 settembre a Monticelli (ritrovo ore 20), “ritorno” sette giorni dopo alla stessa ora in terra verdiana. A seguire, un doppio test con il Caseificio Croce (Cappu Volley) dei tanti ex: appuntamento venerdì 4 ottobre alle 20 a Monticelli, con la visita poi ricambiata giovedì 10 ottobre alle 20,15 a Codogno.

La rosa

Palleggiatori: Federico Boschi (1987, confermato), Denis Kolev (1998, da Vibo Valentia – B)

Opposti: Henry Miranda (1997, confermato), Riccardo Ferrari Ginevra (1995, da Opem Audax Parma – B)

Schiacciatori: Sandro Caci (1993, da Taviano – A2), Nicola Amorico (1985, da Reggio Emilia – A2), Lucio Piazzi (2001, da Vero Volley Monza – B), Alessio Perodi (2002, da Pallavolo Cremonese – D),

Centrali: Beppe De Biasi (1992, da Gas Sales Piacenza – A2), Ousse Pené (1994, confermato), Bara Fall (1997, da Tuscania – A2)

Libero: Mattia Cereda (1997, da Gas Sales Piacenza – A2), Corrado Rossi (1996, da Pallavolo Cremonese – D).

Lo staff:

Allenatore: Mauro Bartolomeo

Secondo allenatore: Fausto Perodi

Scoutman: Massimo Piazzi

Preparatore atletico: Matteo Bozzetti

Fisioterapista: Virginia Braghieri

Medico: Carlo Pini

Videoman: Roberto Germiniasi

Addetto agli arbitri: Roberto Testa

Fotografo: Andrea Scrollavezza

Segnapunti: Isabella Bassini

Direttore sportivo: Mattia Fermi

Presidente: Fausto Colombi.

Foto di Andrea Scrollavezza