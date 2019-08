Per la prima al Garilli è subito derby con il Modena: Piace a caccia di riscatto

Dopo il pareggio incolore nella prima giornata contro l’Arzignano, il Piacenza fa il suo esordio casalingo ed è subito tempo di derby: in un rinnovato stadio Garilli (sabato, ore 20.45, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) arriva infatti il Modena.

Una squadra tutt’altro che brillante, soprattutto nel primo tempo, quella vista al “Menti” di Vicenza – come ha riconosciuto a fine gara anche lo stesso Franzini -, ma che nonostante tutto ha sfiorato la vittoria nel finale con l’errore dal dischetto di Paponi. Una fase di rodaggio preventivabile, considerati i tanti nuovi innesti e il cambio di modulo operato dal tecnico: la manovra è risultata ancora lenta e piuttosto prevedibile e fa il paio con una condizione fisica ovviamente non ancora al top. Il calendario non permette però troppi tentennamenti, visto che dopo il derby i biancorossi saranno chiamati alla trasferta di Trieste contro una delle super favorite del girone.

“Una partita dalle grandi motivazioni, vogliamo fare un grande match – carica i suoi Franzini -. Non sarà una gara semplice, cercheremo di proseguire sul lavoro fin qui impostato; mi aspetto miglioramenti e, ovviamente, risultati, che sono quelli che contano”. Il tecnico biancorosso confermerà quindi il 4-3-1-2, con il nuovo acquisto Milesi che potrebbe subito debuttare in difesa dal primo minuto.

Il Modena, guidato da Mauro Zironelli, ha fatto il suo ritorno fra i professionisti dopo un solo anno in Serie D seguito al fallimento, e all’esordio ha pareggiato a reti bianche in casa contro il Vicenza. Per il match del Garilli i gialloblu recuperano a centrocampo Edoardo Duca e Mario Rabiu, mentre sarà ancora out De Grazia. “Il derby è sempre una partita diversa dal solito – le parole del tecnico alla vigilia riportate dal sito della società – un match dove ci vogliono giocatori da derby. Mi auguro sia un bel match giocato bene sotto il profilo tecnico. Durante questa settimana abbiamo lavorato come sempre per migliorare gli aspetti che non sono andati bene contro il Vicenza. Dovremo coniugare la prestazione con un po’ di punti in più. Il Modena dovrà cercare spazi più ampi per essere più verticale rispetto a Vicenza”.

NUOVI SPOGLIATORI AL GARILLI – Proseguono intanto i lavori di ammodernamento dello stadio Garilli. Oltre ai nuovi seggiolini e all’intervento sull’impianto di illuminazione, il rinnovamento ha riguardato gli spogliatoi di prima squadra e staff tecnico, completamente rifatti.