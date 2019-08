Per la Vigor Carpaneto esordio stagionale in Coppa contro il Lentigione

Domenica alle 16 al “San Lazzaro” la squadra di Martins Adailton ospita i reggiani, vincitori 2-0 nel turno preliminare a domicilio della Correggese. Bernasconi e Piscicelli ex di turno. La guida al match

CARPANETO (PIACENZA), 24 AGOSTO 2019 – E’ scaduto il conto alla rovescia per il debutto stagionale della Vigor Carpaneto, che domani alle 16 al “San Lazzaro” di Carpaneto farà l’esordio 2019-2020 ospitando il Lentigione nel primo turno di Coppa Italia di serie D. Dopo cinque test informali, dunque, la squadra allenata da Martins Adailton (alla sua prima panchina ufficiale biancazzurra) scende in campo per un impegno ufficiale. Un match secco, davanti al pubblico amico, dove chi vince approderà alla fase successiva. Il tutto a sette giorni dal debutto in campionato, fissato per tutti domenica 1 settembre, con la Vigor di scena a Lodi contro il Fanfulla.

“Abbiamo svolto – tira le somme Adailton in vista del match di Coppa – una buona preparazione, anche se nel cammino manca una gara contro un avversario di categoria. Sappiamo, comunque, come affrontare questo primo impegno, abbiamo lavorato bene in queste settimane. L’ultima è stata un po’ più leggera come carichi, anche se non siamo ancora al massimo. Il Lentigione è una squadra molto organizzata, difficile da affrontare, con elementi di qualità davanti come Bernasconi e Caprioni, oltre a un centrocampo di esperienza, che lavora bene in fase difensiva. Nel complesso, è una squadra molto quadrata. Che Vigor chiedo? La solita squadra aggressiva come nei test precampionato, che sappia impostare i ritmi di gioco che vogliamo, alzandoli quando serve”.

Per l’impegno, Adailton ha convocato venti giocatori; nella lista degli assenti, oltre al lungodegente Federico Avanzini (attaccante classe 2000), figura il centrocampista Nicolò Fittà (2000), che mercoledì scorso ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro in occasione del test contro l’Accademia Pavese, abbandonando il terreno di gioco nel primo tempo. Nella prossima settimana, saranno effettuati accertamenti strumentali per individuare con più precisione il problema fisico accusato in uno scontro di gioco.

Questi i convocati:

Portieri: Edoardo Belli, Marco Lassi

Difensori: Davide Zuccolini, Francesco Bini, Gabriel Rocchi, Samuele Barba, Elia Favari, Matteo Rossini, Matteo Brizzolara

Centrocampisti: Dario Mastrototaro, Federico Abelli, Giacomo Rossi, Davide Romeo, Federico Zazzi

Attaccanti: Julien Rantier, Nicolas Galazzi, Mario Giannini, Salvatore Bruno, Lorenzo Rivi, Antonio Piscicelli.

L’AVVERSARIO – Il Lentigione è allenato da Francesco Salmi, tecnico bolognese confermato sulla panchina reggiana. La compagine si è qualificata al primo turno vincendo 2-0 il derby provinciale a domicilio della Correggese grazie ai gol di Caprioni e Dall’Osso.

“Come lavoro – spiega Salmi – siamo ancora un po’ indietro e spero di recuperare un po’ di tempo, anche se sono soddisfatto di quanto stiamo facendo con un gruppo con molti giovani. Speriamo di migliorare un po’ il risultato dell’anno scorso (undicesimo posto, ndc) anche se credo sia già stato un miracolo e proveremo a star fuori dalla bassa classifica. Mi aspetto un girone molto equilibrato, oltre a Mantova, probabilmente Forlì e le bresciane, c’è abbastanza livellamento. La Vigor? Bisogna fare i complimenti al presidente Rossetti, non bisogna dimenticarsi da dove è partito Carpaneto e sta facendo cose incredibili grazie all’organizzazione del suo numero uno. E’ una realtà che ha acquistato anche alcuni giocatori importanti e sta facendo molto bene. Personalmente, non mi sono preoccupato molto dell’avversario: per noi la Coppa è una tappa di avvicinamento al campionato, cercando di dare minuti nelle gambe a una quindicina di giocatori per arrivare il primo settembre in buone condizioni. Aver passato il preliminare è un vantaggio sotto questo punto di vista, visto che per noi è importante il campionato. Cercheremo di offrire una buona prestazione e non fare brutte figure al cospetto di una squadra come la Vigor che in campionato rimarrà tra le prime cinque-sei”.

Tre gli assenti sulla sponda-Lentigione: l‘attaccante Andrea Falanelli (1998) e i giovani terzini Francesco Mossini (2001) e Gianmaria Toma (2000). Rispetto al derby con la Correggese, rientra a disposizione il difensore Domenico Parisi.

LA TERNA ARBITRALE – A dirigere l’incontro tra Vigor Carpaneto 1922 e il Lentigione sarà l’arbitro Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma, coadiuvato dagli assistenti Davide Merciari e Davide Rignanese, entrambi di Rimini.

I PRECEDENTI – Le due squadre si sono affrontate quattro volte negli ultimi due campionati di serie D, con tre successi per i reggiani e un pareggio, mentre la Vigor non ha mai vinto.

GLI EX – Due gli ex della sfida, entrambi attaccanti: nelle fila del Lentigione milita Daniele Bernasconi, alla Vigor nella seconda parte della stagione 2017-2018 e lo scorso anno anche a segno con la maglia reggiana contro la sua ex squadra nel match di ritorno al “San Lazzaro”. Viceversa, l’attuale attaccante del Carpaneto Antonio Piscicelli (1999) è reduce dalla seconda parte della scorsa stagione agli ordini di mister Salmi, pur non collezionando presenze.

IL REGOLAMENTO – In caso di parità al novantesimo saranno direttaente i rigori a decidere la qualificazione ai trentaduesimi della manifestazione.

Nell’immagine Maurizio Hobby Foto, Francesco Bini, difensore della Vigor Carpaneto 1922

Ufficio stampa Vigor Carpaneto 1922

Luca Ziliani