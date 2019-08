Perde il carico di vernici, autostrada “imbrattata” di colore

Erano circa le due di notte lungo il raccordo autostradale A12- A21 a Piacenza, quando un mezzo pesante ha rovesciato sulla strada un carico particolare: barattoli di vernice.

Non ci sono state conseguenze per l’autista, ma gli operatori della società autostradale e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ripulire il fondo dall’imbrattamento del colore.

Nella foto il camion con il carico perduto. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa e la Polstrada per i rilievi.