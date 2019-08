Grande spavento, fortunatamente senza gravi conseguenze, per una 30enne rimasta coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di martedì 27 agosto.

E’ accaduto poco prima delle 18 in via Tramello a Piacenza. La giovane, alla guida di una utilitaria, per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della vettura che avrebbe colpito alcuni “panettoni” posizionati all’esterno della sede stradale per poi ribaltarsi.

Rapidi i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica insieme ai vigili del fuoco, che hanno liberato la ragazza, incastrata nell’abitacolo, poi condotta in ospedale: ha riportato fortunatamente solo lievi ferite. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale: l’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione.