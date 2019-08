Perodi (Canottieri Ongina) diciassettesimo ai tricolori under 19 di beach volley

A Caorle (Venezia) lo schiacciatore cremonese del sodalizio piacentino, in coppia con Gabriele Brambilla, si è fermato al secondo turno perdenti

MONTICELLI (PIACENZA), 21 AGOSTO 2019 – SI chiude al diciassettesimo posto l’avventura di Alessio Perodi ai campionati italiani di beach volley under 19 a Caorle (Venezia). In coppia con Gabriele Brambilla (dopo aver ottenuto il pass attraverso le precedenti tappe) , lo schiacciatore cremonese della Canottieri Ongina ha ceduto 2-0 alla coppia del Club Italia formata da Filippo Fusco e Theo Hanni (12-21, 11-21) passando così al tabellone perdenti. Qui, dopo aver superato di diritto il primo turno, i due hanno ceduto in due frazioni a Matteo Giorgi e Filippo Arceci (19-21, 12-21), venendo penalizzati dai crampi con tanto di un time out medico nel secondo set.

Nella foto, da sinistra Alessio Perodi (in bagher) e Gabriele Brambilla

Ufficio stampa Canottieri Ongina