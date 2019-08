Il Piace completa l’attacco con Daniele Paponi: per lui un biennale

Sarà Daniele Paponi ad affiancare Daniele Cacia nel nuovo attacco del Piacenza.

Il calciatore, classe ’88, ha siglato un contratto biennale con la società biancorossa. Attaccante d’esperienza, Paponi arriva dalla Juve Stabia, dove nel corso dell’ultima stagione è stato fra i protagonisti – con 12 reti e 6 assist – della cavalcata che ha portato la squadra campana alla promozione in Serie B.

Cresciuto nel Parma, con il quale ha esordito in Serie A, in carriera ha vestito le maglie anche di Cesena, Rimini, Perugia, Bologna, Ancona e Latina, oltre all’esperienza nel 2013 con il Montreal Impact in Canada.

Il neo-biancorosso sarà presentato venerdì 2 agosto (ore 11) presso la sede di Polenghi Las a San Rocco al Porto. Per l’occasione il Piacenza e Polenghi annunceranno il rinnovo della partnership per la stagione 2019/20, che vedrà l’azienda nella veste di co-sponsor di maglia del club.

Foto ssjuvestabia.it