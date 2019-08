Piace, ecco Paponi “Parto carico”. Marco Polenghi e Giovanni Montagna entrano nel cda

“Parto carico, non vedo l’ora di iniziare”. Parola di Daniele Paponi, ultimo acquisto in ordine di tempo in casa Piacenza Calcio, che farà coppia in attacco con Daniele Cacia.

Classe ’88, l’attaccante ha siglato un biennale con la società biancorossa, alla quale arriva dopo una stagione da protagonista con la maglia della Juve Stabia culminata con la promozione in Serie B. Si è già allenato con i suoi nuovi compagni, ma non ci sarà nella partita di domenica in Coppa Italia contro la Viterbese, primo appuntamento ufficiale della stagione.

‘’Sono contento di entrare a far parte di questa famiglia – le sue parole riportate dal sito del Piacenza Calcio -, ho visto da subito persone alla mano. Questa è la spinta che mi ha permesso di accettare questa proposta, non vedo l’ora di cominciare. La squadra l’ho vista bene, gioca con entusiasmo, io parto carico, voglio riprendere quello che ho dovuto lasciare e qua c’è la possibilità di farlo”.

“Sono contento di giocare al fianco di Daniele Cacia, so che tipo di giocatore è ed il suo arrivo vuol dire che la squadra è importante. Dobbiamo cominciare a lavorare e trovare l’intesa. Il nostro obbiettivo ora è quello della Viterbese, ci interessa fare gruppo, che già c’è, e cercare di lavorare al meglio per vincere le partite. Il modulo non fa la differenza, la differenza la fa la squadra’’.

Paponi è stato presentato nella sede di Polenghi Las, sponsor del Piacenza: nell’occasione il vice presidente esecutivo biancorosso Roberto Pighi ha annunciato l’ingresso nel cda della società del padrone di casa Marco Polenghi e dell’avvocato Giovanni Montagna.

Foto piacenzacalcio.it