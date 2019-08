Piace, preso Luca Milesi dalla Pro Vercelli. Silva alla Casertana

Rush finale per il calciomercato con movimenti in casa Piacenza Calcio. La società biancorossa ufficializza l’arrivo di Luca Milesi, difensore centrale classe ’93, acquistato a titolo definitivo dalla Pro Vercelli.

Scuola Atalanta, Milesi ha firmato un un accordo fino al al 30 giugno 2021. Per lui tanta esperienza in Serie C con le maglie di Vicenza, Modena, Arezzo e Benevento. Lo scorso anno con la Pro Vercelli ha messo insieme 30 presenze.

Sempre in difesa è invece ormai ai saluti Jacopo Silva, che vestirà la maglia della Casertana.

Foto Piacenza Calcio