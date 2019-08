Piacenza a Trapani per il secondo turno di Coppa Italia: si gioca domenica alle 20.30

Si giocherà domenica 11 agosto alle ore 20.30 Trapani – Piacenza, gara valevole per il 2° turno eliminatorio di Coppa Italia. Sarà dunque un ritorno al “Provinciale” per i biancorossi, vittoriosi nel primo turno ai rigori sulla Viterbese, a distanza di due mesi dalla gara di ritorno della finale playoff che sancì la promozione in B dei siciliani.

I biglietti per il settore ospiti (5 euro, prezzo unico e incluso di diritti di prevendita) saranno acquistabili fino alle ore 19 di sabato 10 agosto on line sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati: Tabaccheria Carmagnola (Piazza Cavalli, 30 – Piacenza), Goldbet (Via Alessandria – Piacenza). I tagliandi del settore ospiti, acquistabili senza Fidelity Card, non saranno disponibili il giorno della gara.

Il programma del secondo turno

Ascoli-Pro Vercelli 10/08, ore 18.30

Spezia-Pro Patria 11/08, ore 18

Chievo-Ravenna 11/08, ore 18.30

Venezia-Catania 11/08, ore 19

Perugia-Triestina 11/08, ore 20.30

Cremonese-Virtus Francavilla 11/08, ore 20.30

Empoli-Reggina 11/08, ore 20.30

Pescara-Mantova 11/08, ore 20.30

Benevento-Monza 11/08, ore 20.30

Cittadella-Padova 11/08, ore 20.30

Pordenone-Feralpisalò 11/08, ore 20.30

Trapani-Piacenza 11/08, ore 20.30

Frosinone-Carrarese 11/08, ore 20.30

Monopoli-Cosenza 11/08, ore 20.30

Entella-Sudtirol 11/08, ore 20.30

Crotone-Arezzo 11/08, ore 20.45

Livorno-Carpi 11/08, ore 20.45

Pisa-Potenza 11/08, ore 20.45

Salernitana-Catanzaro 11/08, ore 20.45

Juve Stabia-Imolese 11/08, ore 20.45