Non siamo abituati a vederla trasformata in un cantiere.

Piazza Duomo, cuore religioso e commerciale della nostra città, è stata letteralmente messa sotto sopra dai lavori per la posa della rete di teleriscaldamento, che hanno imposto il trasferimento del mercato bisettimanale e limitato la fruibilità del suo perimetro.

Con questa fotogallery vogliamo raccontarvi per immagini una piazza Duomo d’agosto inedita: con la pavimentazione sventrata, operai al lavoro e camion betoniere parcheggiate sulla soglia della Cattedrale.

Quando finiranno i lavori? Ecco il programma reso noto dall’amministrazione comunale.

I lavori per consentire il raccordo sulla linea del teleriscaldamento nel tratto tra via Pace e via Romagnosi sono iniziati il 5 luglio e proseguiranno sino al 30 agosto.

Le limitazioni alla sosta e alla circolazione nella piazza e nelle vie limitrofe nell’ultima fase di cantiere si sposteranno all’intersezione formata con via Romagnosi e via Daveri.

Nell’ultima fase di scavo, in particolare, le stesse via Romagnosi e via Daveri resteranno necessariamente chiuse al transito, fatta eccezione per i residenti che potranno percorrerle in entrambi i sensi di marcia.