Piras (Cadeo Carpaneto) protagonista in “azzurro” al Giro della Lunigiana: è bronzo nella prima tappa

E’ subito podio in azzurro per Andrea Piras al Giro della Lunigiana, gara internazionale Juniores iniziata giovedì 29 agosto e in programma fino a domenica.

Il brianzolo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, una delle frecce della nazionale italiana per la corsa a tappe di categoria, ha subito centrato un risultato di prestigio nella prima tappa che conduceva da Lerici a La Spezia dopo 100 chilometri. Per lui, terzo posto finale non senza aver attaccato con decisione; la vittoria è andata al tedesco Marco Brenner davanti al lombardo Andrea Piccolo, mentre Piras è giunto terzo a 26 secondi.

“Sono veramente felice – le parole di Piras al sito Bicitv.it – è la mia prima gara con la nazionale e sono molto soddisfatto. Ci ho provato da lontano, quando mi hanno ripreso Piccolo e Brenner ho stretto i denti, ma non sono riuscito a seguirli. Una volta ripreso dal gruppo, ci ho riprovato in discesa e questo mi ha permesso di conquistare questo bellissimo piazzamento. Sto bene e nei prossimi giorni spero di potermi ripetere e migliorare”.

Venerdì 30 agosto sono in programma due semitappe: al mattino da Aulla a Castelnuovo Magra (70 chilometri e 600 metri) e al pomeriggio la cronoscalata Bocca di Magra-Montemarcello (4 chilometri e mezzo) con il via alle 15.

Risultati

Giro della Lunigiana prima frazione (Lerici-La Spezia): 1° Marco Brenner (Germania) 100 chilometri in 2 ore 20 minuti 45 secondi, media 43,454 chilometri orari, 2° Andrea Piccolo (Lombardia), 3° Andrea Piras (Italia) a 26 secondi, 4° Pavel Bittner (Repubblica Ceca) a 30 secondi, 5° Giosuè Crescioli (Italia), 6° Davide De Pretto (Italia), 7° Milan Paulus (Belgio), 8° Alex Vandenbulcke (Belgio), 9° Guillarme Broudeur (Francia, Monaco Junior Team by Astana), 10° Alessandro Verre (Basilicata).

Nella foto Rodella, Andrea Piras protagonista in azzurro al Giro della Lunigiana