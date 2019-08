Primo giorno per la nuova Gas Sales “Piacentini, venite al Palabanca: ci divertiremo”

Primo giorno per la nuova Gas Sales Piacenza che lunedì al Palabanca ha ripreso ufficialmente l’attività sportiva in vista della prossima stagione di SuperLega: la squadra di Andrea Gardini esordirà il prossimo 20 ottobre in trasferta contro Civitanova.

Raduno al mattino e primo allenamento nel pomeriggio, questo il programma del primo giorno di lavoro. Tanti i volti nuovi in casa Piacenza, chiamata a confrontarsi in un campionato che si annuncia di grande livello: si punta ovviamente a fare bene, anche se quando si parla di la presidente Elisabetta Curti tiene i piedi ben piantati a terra.

“E’ il nostro primo anno in SuperLega, ci presenteremo come la “Cenerentola” e l’obiettivo rimane quello della salvezza: sono però sicura che avremo modo di divertirci, il nostro staff è stato bravo e abbiamo allestito una squadra forte. I ragazzi devono crederci, ci vuole convinzione: in grande si può sempre pensare, ma adesso rimaniamo con i piedi per terra. L’invito che rivolgo ai piacentini è quello di venire al Palabanca, ci sarà spettacolo con un campionato di altissimo livello”.

Anche mister Gardini per il momento non si sbilancia: “Il roster è interessante – spiega -, ora bisogna vedere cosa riusciremo a creare come team: vogliamo che la cosa più importante sia il nome scritto sul davanti della maglia piuttosto che quello scritto sulle spalle, questa potrà essere la base per costruire un gruppo in grado di far fronte alle difficoltà. Credo che la materia prima sia molto buona, il risultato lo vedremo tra un po’”.

Per il campionato Gardini vede due superfavorite: “Perugia e Lube hanno un roster stellare, subito dietro metto Modena e Trento. Sarà poi come sempre la stagione a dire come andranno le cose, ci sono tanti fattori da mettere sulla bilancia: penso che quello che potrà esprimere la nostra squadra sarà la possibilità di essere all’interno dei playoff, poi le previsioni sono sempre difficili”.

UNA SOCIETA’ SEMPRE PIU’ GREEN – Nell’occasione la Gas Sales Piacenza ha presentato il primo passaggio ufficiale del percorso green illustrato nelle scorse settimane e che porterà la società ad ottenere la certificazione CO2 free: si tratta della consegna delle nuove borracce marcate Stylla, per eliminare l’utilizzo delle bottigliette di plastica, che verranno utilizzate da atleti, staff e dai ragazzi del servizio campo, omaggiate alla squadra ospite, fornite ad arbitri e giornalisti, messe in vendita al Palabanca presso il Gas Sales Volley Point e inserite nel kit del settore giovanile.