Proroga di una settimana per il senso unico in via Cremona

A seguito della richiesta effettuata dalla ditta esecutrice dei lavori, slitta di qualche giorno il ripristino del doppio senso di marcia in via Cremona, inizialmente previsto dal 24 agosto.

Il restringimento di carreggiata e la conseguente istituzione del senso unico (dalla rotatoria con via Emilia Parmense e via Panini, in direzione di via Caorsana) potrebbero invece restare in vigore sino alle 24 del 31 agosto, così come il limite di velocità di 30 km orari.

Qualora il cantiere dovesse concludersi in anticipo, verrà immediatamente ripristinata la normale viabilità.