Pubblicato il bando per l’assunzione di 29 impiegati amministrativi nel Comune di Piacenza

Come annunciato dall’assessore Paolo Passoni è stato pubblicato il bando che dà il via a un concorso pubblico per l’assunzione di 29 impiegati amministrativi nel Comune di Piacenza.

Un provvedimento necessario per far fronte al turn over di pensionamenti a palazzo Mercanti e una opportunità di lavoro non di poco conto. I posti a disposizione, come detto, sono 29 e verranno assegnati tramite concorso pubblico, con 8 posti riservati ai volontari delle forze armate.

Per poter partecipare al concorso è necessario iscriversi, consultando la sezione “concorsi” sul sito del Comune di Piacenza cliccare qui; il bando sarà inoltre pubblicato, ovviamente, sulla Gazzetta Ufficiale. I requisiti di base sono l’aver compiuto 18 anni e non aver superato i 65, essere in possesso del diploma di scuola superiore, non aver carichi penali pendenti e non essere stati interdetti dai pubblici uffici.

Da segnalare che sulla vicenda del concorso d’agosto è intervenuto con un tweet ironico l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, eccolo: