Rabboni (FI) “A Piacenza tanti progetti per migliorare la qualità di vita dei disabili”

Pubblichiamo l’intervento di Francesco Rabboni, Consigliere Comunale Forza Italia, a seguito della visita a Piacenza del Ministro della famiglia e delle disabilità Alessandra Locatelli

Importante è stata la visita che l’Onorevole Locatelli, Ministro della famiglia e delle disabilità, ha voluto riservare all’Amministrazione Comunale della nostra città ed alla quale nella mia doppia veste di Consigliere comunale di Forza Italia e cittadino con disabilità ho ritenuto di presenziare con favore.

Importante guardando alle politiche nazionali e alle loro ricadute nel quotidiano di tutte le nostre comunità l’istituzione di una specifica delega ministeriale alle disabilità: si tratta di un aiuto concreto molto importante per noi diversamente abili e della conferma di una particolare sensibilità del centrodestra.

L’incontro con il Ministro mi ha regalato forza e consapevolezza per la “missione” di Rappresentante dei piacentini, fiero dei progetti e dei risultati che l’amministrazione sta portando avanti con determinazione nel difficile mondo delle disabilità. Di strada da fare e di ritardi da recuperare ce n’è molta, ma mi convinco ogni giorno di quanto sia bello vedere una città che migliora il suo approccio alle disabilità ed opera per proporre una qualità di vita migliore ai diversamente abili.

Il sollevatore per disabili alla piscina del Polisportivo, così come il nuovo ascensore che verrà istallato ai Musei di Palazzo Farnese ritengo siano esempio di aiuto fondamentale per noi che abbiamo alcune difficoltà, in taluni contesti sono situazioni compensabili e superabili grazie a piccoli interventi ed adeguate sensibilità che devono essere, come sono diventate a Piacenza, normale prassi quotidiana nell’affrontare qualsiasi progetto e proposta. I cantieri stradali inoltre hanno restituito una città con minori insidie e molto più attenta alle necessità degli utenti disabili, così come il nuovo portale di promozione per il turismo accessibile, una novità assoluta alla quale sta lavorando l’assessorato al turismo, presenteranno a piacentini e non una città sensibile, fruibile ed aperta a tutti.

Anche per questi, che sono solo alcuni esempi, plaudo con sincera riconoscenza al lavoro proficuo del Sindaco e della Giunta Comunale.