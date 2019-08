Sgominato il “racket dei calzini”, 12 arresti per minacce e estorsioni nelle aree di servizio

Avvicinavano clienti nelle stazioni di servizio di Somaglia, San Zenone e Fiorenzuola, con la scusa di vendere calzini e collant e davanti al rifiuto rispondevano con aggressioni, minacce e estorsioni, arrivando addirittura a strappare i soldi di mano ai malcapitati.

Quella scoperta dalla Procura di Piacenza, insieme alla Polstrada di Guardamiglio e dal nucleo di polizia giudiziaria, è una vera e propria organizzazione criminale, che ha portato all’identificazione di 32 soggetti, tutti originari della Campania, e a 12 arresti, cui andrebbe aggiunto un ulteriore provvedimento emesso nei confronti di una persona deceduta nel frattempo.

Il bilancio dell’indagine è stato presentato dal pm Matteo Centini e da Patrizia Villano, dirigente della polizia stradale di Lodi.

I primi episodi segnalati risalgono al 2013, le modalità di azione sono più o meno le stesse: avvicinare un automobilista in sosta nelle aree di servizio, proponendo l’acquisto di calzini o collant a prezzi esorbitanti. Davanti al rifiuto, veniva accerchiato da 3/4 persone e “convinto” a cedere i soldi, dai 10 ai 50 euro, arrivando in alcuni casi a strapparli direttamente di mano, con minacce di vario tipo, volte a intimorirlo. In alcuni casi si è arrivati però anche ai danneggiamenti alle auto, con specchietti staccati, e alle violenze fisiche.

Le intimidazioni non si fermavano ai soli clienti, ma anche al personale delle stazioni di servizio che hanno visto in alcuni casi calare il volume di affari del 40%, spiega sempre Centini, perché si era ormai diffusa la notizia della presenza costante di questi soggetti, con recensioni negative pubblicate su Tripadvisor.

“Questi soggetti agivano come un gruppo criminale organizzato – dice il Pm Matteo Centini -, che sostava in alberghi e motel della zona, fingendosi operai, e rifiutandosi di pagare dopo i pernottamenti. In un caso, nel Pavese, si sono trattenuti in 4 per una settimana a mezza pensione, rifiutandosi di pagare il conto minacciando il titolare che era così spaventato da non voler neppure sporgere denuncia. Vista la tipologia di reato, abbiamo proceduto di ufficio”.

“Il fenomeno nasce nel 2013 – continua la comandante Patrizia Villano -, con l’arrivo nella stazione di San Zenone di pochi soggetti, per poi estendere l’attività su Lodi, Somaglia, Fiorenzuola d’Arda e Piacenza. Si tratta di pregiudicati campani che operano come una vera e propria associazione a delinquere, in cui ciascuno ha un proprio ruolo. Per lungo tempo hanno creato allarme e timori, anche nel personale delle aree di servizio, arrivando a minacciare il direttore di uno di queste, perché aveva imposto ai propri dipendenti di non scambiare i soldi a questi soggetti, mentre in un altro caso hanno aggredito un cliente, fratturandogli il setto nasale, una lesione con 30 giorni di prognosi. Erano convinti della propria impunità, ignorando le sanzioni per commercio abusivo e i fogli di via, perché era un’attività fiorente: abbiamo stimato che ciascuno di loro riuscisse a “guadagnare” dai 200 ai 300 euro al giorno, e abbiamo sequestrato 7mila paia di calzini”.

Si è arrivati così all’arresto di 12 soggetti, con le ordinanze emesse dal Gip Stefania di Rienzo, di questi 3 sono stati fermati nei giorni scorsi nelle aree di sosta di San Zenone e di Fiorenzuola D’Arda. Alle prime ore del mattino avevano già racimolato oltre 500 euro.