Rinvenuto un furgone rubato ad Alseno, riconsegnato al proprietario

Martedì 6 agosto, mentre erano in corso da parte della Polizia Municipale di Alseno alcuni controlli sul territorio di competenza, una pattuglia ha notato un furgone Fiat Ducato bianco che, benché regolarmente in sosta in un parcheggio adiacente al Rossetti Market, ha destato sospetti agli agenti.

Da un primo controllo sulla targa è presto emerso come il Ducato fosse stato rubato a Parma lo scorso 21 di marzo. Gli agenti hanno quindi provato ad aprire la portiera lato guidatore: la serratura era stata forzata ed era aperta, così come manomesso il blocco di avviamento. Il vano posteriore è risultato vuoto.

Gli agenti hanno quindi chiamato il carro attrezzi per la rimozione e hanno contattato il legittimo proprietario al quale il mezzo è stato riconsegnato. Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto, con il sospetto che possa trattarsi della stessa banda che questa primavera ha messo a segno decine di colpi nella bassa.