“Riparato il guasto al montascale del palazzo Acer di via Pastore”

“Siamo decisamente compiaciuti della risoluzione del problema tecnico che rendeva inutilizzabile il montascale del palazzo Acer di via Pastore 5”. Così in una nota il Comitato “Rete – Case Popolari”, nato nelle scorse settimane con l’obiettivo di “mantenere viva l’attenzione sulle problematiche che affliggono i quartieri popolari”.

“Soprattutto – proseguono – siamo orgogliosi del fatto che, dopo il nostro interessamento seguito alla segnalazione fattaci dai residenti che hanno visto in noi un valido ausilio per comunicare con le istituzioni, il Comune abbia provveduto, in tempi relativamente brevi, a mandare tecnici per aggiustare il guasto”.

“La situazione di disagio che si era venuta a creare – prosegue il comunicato – è purtroppo una prassi già vista spesso nelle case popolari, ossia la presenza di una barriera architettonica, in questo caso un montascale non funzionante, che limita la libertà di movimento dei residenti con disabilità e che purtroppo finisce per protrarsi per anni”.

“Il nostro comitato – conclude la nota – che tra i suoi punti ha la lotta alle barriere architettoniche in concerto con il rilancio dei quartieri popolari, la lotta al degrado e alle problematiche legate ad esso, si congratula con l’Ass. Sgorbati, che ha preso a cuore la situazione di via Pastore, e con le istituzioni che, questa volta, hanno saputo dimostrarsi amiche della cittadinanza”.