Riqualificazione strade comunali e segnaletica, ecco il bando da 900mila euro

E’ stato pubblicato nella mattinata del 12 agosto sull’Albo Pretorio del Comune di Piacenza il bando di gara relativo all’affidamento dei lavori di riqualificazione delle strade comunali e della segnaletica per l’anno 2019.

Come si evince dal documento, le opere di riqualificazione consisteranno principalmente nel consolidamento e rifacimento della pavimentazione stradale. Gli interventi – si legge – verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità del Comune di Piacenza, secondo le priorità che verranno stabilite dalla direzione dei lavori. Nel bando viene inoltre spiegato che i tratti stradali da riqualificare verranno individuati in dettaglio in corso di esecuzione in base alle eventuali mutate condizioni dello stato delle pavimentazioni e alle conseguenti priorità che verranno stabilite dalla direzione dei lavori.

Per il rifacimento di strade e segnaletica, il comune ha stanziato in tutto 907mila 690,35 euro oltre IVA a norma di legge, di cui 7mila 870,83 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari a 899mila 819,52 euro, di cui 134mila e 153 per costi della manodopera. Può partecipare al bando la Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie e relative opere complementari”. Gli operatori economici devono possedere la categoria OG3 classifica minima III, subappaltabile nel limite del 40% dell’importo contrattuale”.

Il termine per l’inoltro delle domande di partecipazione è stato fissato al 16 settembre 2019 e la durata del contratto sarà di 365 giorni a partire dalla data della consegna dei lavori. I lavori di riqualificazione rientrano all’interno del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 dell’Amministrazione Comunale, approvato con deliberazione della giunta lo scorso 29 marzo: lo scopo del piano è quello di “preservare il patrimonio comunale e al fine di rendere agevole la viabilità sul territorio”.