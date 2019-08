Rissa per la droga nascosta in via Calciati, due trentenni denunciati

Intervento della pattuglia del radiomobile dei carabinieri sabato 3 agosto in via Calciati a Piacenza, dove due 30enni nigeriani, uno residente a Podenzano, pregiudicato, l’altro senza fissa dimora, si stavano affrontavano tra loro brandendo una grossa pietra ed una cintura.

Il motivo della lite sarebbe riconducibile ad un furto di un quantitativo di droga nascosto il giorno prima nella stessa via. I militari intervenuti sul posto hanno fermato entrambi gli stranieri: addosso uno di loro aveva circa due grammi di sostanza stupefacente, l’altro 80 euro. Sono stati pertanto denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni personali e rapina impropria, perché durante la colluttazione il 30enne pregiudicato si è impossessato del portafoglio del rivale.

Un secondo intervento dei militari sempre sabato scorso è avvenuto in piazzale Marconi. Era stata segnalata una persona, probabilmente ubriaca, che recava notevole disturbo ai passanti. La pattuglia si è recata sul posto individuando e fermando immediatamente un 35enne, pregiudicato. Quest’ultimo durante le operazioni di identificazione ha opposto resistenza ai militari, verbalmente minacciati di azioni violente. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per ubriachezza e per violenza o minaccia a pubblico ufficiale.