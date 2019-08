Sabato sera di controlli per la polizia: 6 patenti ritirate e un’auto sequestrata

Notte di controlli a Piacenza lo scorso weekend.

Come fa sapere la Polizia Stradale di Piacenza, sabato 24 agosto, da mezzanotte alle 6 del mattino, sono stati effettuati dispositivi di controllo congiunto, che hanno visto la partecipazione, oltre che della Stradale, anche della Croce Rossa, di un medico della Polizia di Stato e del personale sanitario della scuola allievi agenti di Piacenza.

Da quanto riferito sono state controllate complessivamente 50 persone, di cui 40 donne e 10 uomini.

A seguito dei controlli effettuati, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno, 6 persone, 5 uomini e 1 donna. E’ stato sanzionato anche un neopatentato che ha sforato il limite di legge di 0 g/l per quanto riguarda l’assunzione di alcol.

Complessivamente – spiega la polizia – sono state ritirate 6 patenti di guida ed un’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Inoltre, nove conducenti, mostrando sintomi di alterazione psicofisica, sono stati sottoposti al test di screening preliminare per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti: due di questi, piacentini di circa 25 anni, sono risultati positivi al test (cannabis e cocaina).

La polizia fa sapere che i controlli proseguiranno anche nel corso dei prossimi mesi, in quanto nell’ultimo mese sono state riscontrate altre 12 violazioni per guida in stato di ebbrezza .