Sacra Famiglia, la Festa del Fungo compie 43 anni: quattro serate a settembre

Anche quest’anno la parrocchia “Sacra Famiglia” di Piacenza, organizza la tradizionale “Festa del Fungo”, giunta ormai alla 43^ edizione e riconosciuta come una delle feste di quartiere più longeve della città.

Come sempre la festa dell’infrangibile sarà caratterizzata dalla buona cucina piacentina, musica, balli e divertimento per grandi e piccini. Non mancherà il banco di beneficenza e l’areasocial. Quattro le serate di metà settembre (dal 13 al 16), che sanciscono la fine delle vacanze, l’arrivederci all’estate e dunque il ritorno alle normali attività.

Programma della 43° Festa del Fungo:

VENERDÌ 13 SETTEMBRE:

ORE 19: Inaugurazione della festa e apertura stand gastronomici.

ORE 20.30: Esibizione scuola di danza “Alive Dance Studio”.

ORE 21: Si balla con “Orchestra Orchidea Blu”.

SABATO 14 SETTEMBRE:

ORE 19: Apertura degli stand gastronomici.

ORE 20.30: Esibizione scuola di danza “New Happy Dance”.

ORE 21: Si balla con “Yuri e Michele”.

DOMENICA 15 SETTEMBRE:

ORE 11: Santa Messa celebrata al campo sportivo Folgore di Via Pavia (in caso di maltempo sarà celebrata presso la chiesa Parrocchiale Sacra Famiglia)

ORE 12: Apertura stand gastronomici.

ORE 19: Apertura stand gastronomici.

ORE 17.30/20: Arti Marziali bimbi e adulti Activity Club.

ORE 20/21: Esibizione “Jump – Circuiti Funzionali Activity Club”.

ORE 21: Si balla con l’orchestra “Marco e gli Amici del liscio”.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE:

ORE 19: Apertura degli stand gastronomici.

ORE 20.30 Esibizione scuola di danza “Punto Danza Piacenza”.

ORE 21: Si balla con l’orchestra “Marcolino & Sara”.

Per tutte le sere banco di beneficenza, intrattenimento per bambini e #areasocial

Foto dal profilo Facebook della Parrocchia Sacra Famiglia