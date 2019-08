Da San Pietro in Cerro alla Camera, ecco la piattaforma per la promozione della salute sostenibile

E’ stata presentata venerdì 26 luglio al Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma la piattaforma SALUS, ideata da Milena Simeoni, direttrice didattica di Lumen Scuola di Naturopatia a San Pietro in Cerro (Piacenza).

Come spiegano i referenti di Lumen, la piattaforma, grazie ad un endorsement trasversale da parte di diverse forze politiche, era stata già portata all’attenzione del Parlamento Europeo di Bruxelles lo scorso 10 aprile. All’incontro del 26 luglio erano presenti, oltre all’eurodeputata Eleonora Evi, alcuni parlamentari tra cui la senatrice Loredana Russo, l’on. Carmen Di Lauro, l’on. Elisa Siragusa e il dott. Marcello Spirandelli, capo segreteria del Ministero della Salute.

“Grande interesse è stato manifestato da parte dei presenti per gli obiettivi di SALUS: “la salute al centro” – commentano gli artefici del progetto -, pensato per garantire la possibilità di un sistema sanitario più sostenibile grazie a un cambio di paradigma. Il progetto SALUS si pone l’obiettivo di mettere al centro la promozione della salute per rendere più sostenibile il nostro sistema sanitario, per aumentare il benessere delle persone e degli animali, per ridurre la nostra impronta ecologica sul pianeta”.

Nell’incontro, oltre alla presentazione del progetto, sono stati delineati i prossimi passi da compiere. Fra questi la “richiesta al nuovo Parlamento Europeo di creare un intergruppo che prenda a cuore il tema della promozione della salute e che si riunisca con cadenza mensile per condividere informazioni, definire obiettivi più specifici, mettere a punto strategie e attivare iniziative. La piattaforma SALUS si propone come interlocutore privilegiato e competente per aiutare gli eurodeputati coinvolti nella disamina dei temi trattati”. Oltre all’eurodeputata Eleonora Evi (M5S), che ha parlato di “un progetto fortemente innovativo”, anche la collega Patrizia Toia (PD) ha già manifestato la sua piena adesione a questa proposta”.

“SALUS intende inoltre coinvolgere direttamente i cittadini presentando specifiche Iniziative dei Cittadini Europei (ICE): il diritto d’iniziativa, infatti, consente a un milione di cittadini europei, appartenenti ad almeno sette Paesi dell’Unione, di invitare la Commissione europea a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta di un atto legislativo”.

“Le ICE – commentano ancora i referenti della piattaforma – verranno presentate al Parlamento Europeo di Bruxelles a partire dal mese di settembre. In vista dell’appuntamento a Bruxelles nel mese di settembre, SALUS continua in questa estate a promuovere salute e a cercare aderenti alla piattaforma”.

Gli enti che, ad oggi, hanno sottoscritto la proposta SALUS sono:

CSEN (Italia)

ISDE – Medici per l’Ambiente (Italia)

SINAPE CISL (Italia)

International Association of Complementary Medicine (Polonia)

Omeonatura Formazione e Consulenza in Medicina Naturale (Svizzera)

Life Therapy Academy (Grecia)

Philippus Thuban (Spagna)

EMAC – Escola de Saùde Integral (Portogallo)