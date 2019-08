Schiacciato dal suo furgone finito fuori strada, grave a Parma

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 30 agosto nel piacentino. E’ accaduto a San Pietro in Cerro (Piacenza) lungo la strada per Villanova.

Coinvolto un uomo che viaggiava a bordo di un furgone, uscito di strada – secondo una prima ricostruzione – dopo uno scontro, per cause ancora da accertare, con un mezzo pesante. Il conducente è stato sbalzato dal proprio mezzo, finito in un canale ai margini della strada, che lo ha poi schiacciato.

E’ stato rapidamente soccorso dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco che sono riusciti a liberarlo dopo avere sollevato il mezzo che lo aveva travolto. Sul posto anche l’eliambulanza da Parma, che ha trasportato il conducente, in gravi condizioni, all’ospedale Maggiore della città ducale.

Dei rilievi si occupano i carabinieri.