Gravissimo incidente nel pomeriggio di venerdì 9 agosto in provincia di Piacenza.

E’ accaduto poco dopo le 16 alle porte di Castelsangiovanni, in località La Gatta, lungo la provinciale verso Borgonovo. Coinvolte una moto da cross ed un pick up, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento: ad avere la peggio è stato il centauro, di 36 anni, sbalzato a terra dopo lo schianto, con la due ruote andata praticamente distrutta.

Le condizioni del motociclista sono subito apparse molto gravi: sul posto i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni e l’ambulanza infermieristica del pronto soccorso sempre di Castello. Da Parma è intervenuto anche l’elisoccorso, che ha traportato il giovane in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore della città ducale (nelle foto l’intervento dei soccorritori).

Sul luogo dell’incidente la polizia locale e i carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO