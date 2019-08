Scivola lungo un sentiero, in azione i soccorsi in alta Valnure

Soccorsi in azione in alta Valnure nella tarda mattinata del 7 agosto per una persona in difficoltà lungo un sentiero.

Secondo le prime informazioni si tratta di un escursionista scivolato lungo un sentiero nella zona del Lago Nero, nel comune di Ferriere.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza da Farini e il Soccorso Alpino di Piacenza.

A BREVE AGGIORNAMENTI