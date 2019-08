Scontro all’incrocio con un’auto, centauro ferito

Scontro all’incrocio, motociclista finisce in ospedale. Serio incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 29 agosto a Piacenza. E’ accaduto intorno alle 16 tra via Veneto e via Rosso, dove una moto e una vettura si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 48 anni, rapidamente soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa giunta sul posto insieme all’automedica (nelle foto). Dopo le prime cure è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.