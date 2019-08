Scontro sull’A1: un ferito grave, code all’altezza di Cadeo

Scontro tra un’auto ed un autocarro sull’autostrada A1 nella prima mattinata del 26 agosto.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Cadeo, lungo la corsia sud, al Km 68 dell’autostrada in direzione Napoli.

Nello scontro è rimasta ferita gravemente una persona, la quale è stata in un primo momento soccorsa dalle ambulanze del 118 e dai vigili del fuoco di Piacenza e quindi dall’elisoccorso proveniente da Parma che la sta trasportando in ospedale.

Come si apprende da Autostrade per l’Italia, e come si può evincere dalla foto presa dalla webcam del sito, a causa dell’incidente si è formata una coda di 3km tra il bivio A1/Fine Complanare Piacenza e il bivio A1/Diramazione Fiorenzuola.