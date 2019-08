Scontro tra auto e moto a Calendasco, quattro feriti

Un grave sconto tra una Fiat Cubo e una moto Honda 1000 si è verificato lungo la strada provinciale SP13 di Calendasco, all’altezza della frazione di Incrociata, poco dopo le 13 di sabato 31 agosto.

Per ragioni ancora da chiarire i due veicoli sono venuti violentemente a contatto: l’auto porta segni evidenti dello scontro sulla fiancata destra con fiancata semidistrutta e lunotto posteriore andato completamente in frantumi.

Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali erano in sella alla due ruote. Il conducente della Honda, un uomo di 42 anni, di Calendasco, versa in condizioni molto gravi – ed è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma – e la ragazza di ventotto anni che era in sella con lui è stata trasportata a Piacenza, anch’essa in gravi condizioni. Così come un’altra donna di 85 anni che si trovava a bordo della Fiat Cubo è rimasta seriamente ferita. Solo qualche contusione invece per la donna alla guida della Fiat.

Sul posto i soccorsi del 118 con l’automedica dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza e tre ambulanze della Croce Rossa, due da Piacenza e una da San Nicolò. È poi attirata nel campo adiacente alla scena del sinistro anche l’eliambulanza da Parma che, dopo le prime cure sul posto da parte dell’équipe medica, ha caricato il centauro ferito.

Per i rilievi sono giunte in loco tre pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Bassa Valtrebbia Valluretta che hanno provveduto ai rilievi. La strada è stata chiusa al traffico per quasi due ore, sia per consentire le operazioni di soccorso che per liberale la carreggiata.

IN AGGIORNAMENTO