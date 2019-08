Dopo diverse giornate di tempo stabile, nella seconda parte di settimana si prevede maggiore variabilità con sporadici rovesci.

“L’anticiclone subtropicale – spiegano gli esperti di 3bMeteo – si indebolisce con inserimento di una blanda ma insidiosa circolazione depressionaria in quota. Avremo così maggiore variabilità sull’Emilia Romagna, con nubi irregolari che potranno sfociare in qualche rovescio o temporale più probabile su Appennino e pianure emiliane occidentale. Il grande caldo si smorzerà giorno per giorno, ma il clima rimarrà comunque pienamente estivo”.

A Piacenza sono attese deboli precipitazioni tra giovedì e venerdì, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale sui rilievi. Meteo variabile anche nel week end, con possibili temporali in particolare nella giornata di domenica. Le temperature – evidenzia Arpae – saranno nella media del periodo con massime che si assesteranno intorno ai 30 gradi.

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae ER, seguirà l’evoluzione dei fenomeni; per maggiori informazioni si consiglia di consultare l’allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/