“Semina anche tu per la vita”, evento benefico in ricordo del dottor Medaglia

Si terrà domenica 1 settembre al Castello di Paderna, vicino a Piacenza, l’evento “Semina anche tu per la vita”, dedicato alla memoria di Angelo Medaglia, veterinario di Pontenure.

Un’iniziativa a carattere benefico organizzata dalla comunità del dottor Medaglia: i fondi raccolti saranno devoluti a Fondazione Humanitas per la Ricerca e in particolare in favore delle attività per lo studio e la cura dei tumori al pancreas, condotte dall’Unità Operativa di Chirurgia Pancreatica.

Appuntamento alle 16 e 30 con “L’angolo del cane”, una sfilata amatoriale aperta a tutti e a seguire dimostrazioni di addestramento. Alle 19.30 l’aperitivo di benvenuto e la cena di beneficenza con i cuochi dell’Accademia della cucina piacentina e piano bar. All’evento prenderanno parte anche il professor Alessandro Zerbi, Responsabile di Chirurgia Pancreatica di Humanitas, e altri specialisti del suo team.

Come spiega il prof. Zerbi: “Si tratta di un’iniziativa a cui abbiamo partecipato anche lo scorso anno e che è stata molto preziosa per il nostro lavoro di ricerca; grazie ai fondi raccolti in quell’occasione (e in altre iniziative), possiamo infatti offrire una borsa di ricerca a una ricercatrice, la dottoressa Alessandra Pulvirenti, che inizierà proprio nel mese di agosto il suo lavoro nel nostro team. La dottoressa sarà presente all’evento di domenica 1 settembre proprio per ringraziare e portare la propria testimonianza”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.humanitas.it/news/24947-la-caratterizzazione-del-paziente-carcinoma-pancreatico-un-evento-favore-della-ricerca