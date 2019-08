Serie D, Fiorenzuola e Vigor nel girone D. La prossima settimana i calendari

La LND ha reso nota la composizione dei nove raggruppamenti della prossima serie D con 166 formazioni complessivamente al via.

Le due piacentine, Fiorenzuola e Vigor Carpaneto, sono state inserite nel Girone D, in compagnia di formazioni emiliano-romagnole e lombarde, fra le quali spicca la presenza del Mantova. Nella prossima settimana verrà reso noto il calendario, mentre la prima giornata è fissata per domenica 1 settembre.

LA GEOGRAFIA – Due le regioni interessate dal raggruppamento, Lombardia ed Emilia Romagna: sul primo versante, sette saranno le avversarie lombarde delle piacentine, ossia le quattro bresciane Breno, Calvina, Ciliverghe e Sporting Franciacorta oltre a Fanfulla, Crema e Mantova. Le rivali emiliane – da Ovest verso Est – saranno invece le reggiane Lentigione e Correggese e le bolognesi Mezzolara, Progresso e Sasso Marconi Zola. Infine, poker di compagini romagnole: Alfonsine, Forlì, Sammaurese e Savignanese.

IL DERBY PIACENTINO – Per il terzo anno consecutivo si alimenterà il derby piacentino tra Vigor Carpaneto e Fiorenzuola, che fin qui nei quattro confronti in campionato ha sempre visto il segno “x”.

LE MATRICOLE – Il girone D vedrà quattro “matricole”: Alfonsine, Breno, Correggese e Progresso, lo scorso anno protagoniste in Eccellenza.

IL COMMENTO DEL DS MARZIO MERLI (VIGOR) – “E’ un girone molto forte – commenta il direttore sportivo della Vigor Carpaneto, Marzio Merli – il Mantova è la corazzata che a mio avviso potrà disputare un campionato a sé, inoltre ci sono quattro-cinque squadre costruite per fare molto bene: penso per esempio a Crema, Fiorenzuola, Calvina e Franciacorta, senza dimenticarci il Fanfulla, lo scorso anno ai play off”.

“Le reggiane Correggese e Lentigione hanno svolto un ottimo mercato, anche Ciliverghe e Breno hanno allestito organici di qualità, mentre tra le romagnole credo che le più pericolose siano Forlì per il blasone e la Savignanese, già protagonista lo scorso anno in un raggruppamento competitivo (girone F). Non vedo squadre nettamente inferiori e mi sembra un girone livellato verso l’alto; per quanto ci riguarda, daremo battaglia su tutti i campi”.

GIRONI SERIE D 2019-2020

Girone A: Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Verbania, Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado, Ghivizzano, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Seravezza, Caronnese

Girone B: Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Levico Terme, Milano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Virtus Bolzano

Girone C: Adriese, Ambrosiana, Belluno, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Delta Rovigo, Este, Legnago, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Luigi, Tamai, Union Clodiense Chioggia, Union Feltre, Vigasio, Villafranca

Girone D: Alfonsine, Breno, Calvina, Ciliverghe, Correggese, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Forli, Lentigione, Mantova, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Sporting Franciacorta, Vigor Carpaneto

Girone E: Aglianese, Albalonga, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Citta di Foligno, Flaminia, Follonica Gavorrano, Grassina, Grosseto, Monterosi, Pomezia Ponsacco, San Donato Tavarnelle, San Giovannese, Scandicci, Tuttocuoio, Sporting Trestina

Girone F: Atletico Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi, Avezzano, Chieti, Citta di Campobasso, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, Sangiustese, San Marino, San Nicolo Notaresco, Tolentino, Vastese, Vastogirardi

Girone G: Academy Ladispoli, Aprilia Racing, Arzachena, Budoni, Cassino, Citta’ di Anagni, Lanusei, Latina, Muravera, Ostia Mare, Portici, Pro Calcio Tor Sapienza, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Torres, Trastevere, Turris, Vis Artena

Girone H: Agropoli, Audace Cerignola, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Gelbison, Gladiator, Gravina, Grumentum, Nardò, Nocerina, Sorrento, Taranto, Team Altamura

Girone I: Acireale, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano Calabro, Giugliano, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Acr Messina, Fc Messina, Nola, Palermo, Palmese, Roccella, Savoia, San Tommaso, Troina