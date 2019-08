Non dovrebbe riservare sorprese il meteo nella settimana di Ferragosto, con bel tempo generalizzato a Piacenza.

Il caldo si manterrà elevato nella giornata di lunedì, mentre a partire da martedì l’arrivo di correnti più fresche dovrebbe rendere il clima più accettabile.

Dal 13 agosto l’alta pressione si indebolirà concedendo lo scorrimento di correnti più fresche e instabili in quota di origine atlantica: tra tarda sera e notte sarà tuttavia possibile qualche isolato temporale lungo il corso del Po al confine con la Lombardia

Temperature massime pomeridiane in lieve diminuzione, caldo afoso specie lungo le aree costiere. Venti deboli o moderati da Sud-Ovest in quota, a regime di brezza in pianura ma tendenti a ruotare da Est-Nordest dalla tarda serata.