Si rovescia parte del carico di fusti di colore e il camion lascia una scia di “bianco” lungo la strada. Dopo quello di questa notte, nella mattinata del 2 agosto a Piacenza un altro incidente che – è proprio il caso di dirlo – ha “lasciato il segno”.

E’ accaduto in via Caorsana, nei pressi del cimitero urbano in direzione Cementirossi: all’altezza della rotatoria il camion ha cominciato a perdere vernice bianca lasciando dietro di sè una lunga striscia di alcune centinaia di metri.

Avvisato dagli automobilisti, l’autista ha fermato il mezzo pesante e ha iniziato personalmente la pulizia. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale che sanzionerà l’autista addebitando anche gli oneri di pulizia del fondo stradale imbrattato. Nelle foto la scena con il colore rovesciato.