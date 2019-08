Si schianta contro una pianta a Cisiano, grave una donna

Grave incidente nella mattinata del 5 agosto lungo la Statale 45 all’altezza di Cisiano di Rivergaro.

Una Fiat Uno condotta da una donna, classe ’62, si è schiantata contro una pianta a bordo della strada, all’altezza via Deledda.

Violento l’impatto, tanto che la donna è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo parzialmente distrutto dopo lo scontro frontale.

I vigili del fuoco di Piacenza hanno lavorato con grande impegno per liberarla dalle lamiere.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica S. Agata, l’auto infermieristica, la Croce Rossa da Marsaglia arrivata per prima essendo di passaggio per un trasporto sanitario. Per i rilievi la polizia locale della Bassa Val Trebbia Val Luretta.

A causa delle gravi condizioni della ferita, è stato deciso l’intervento dell’elisoccorso giunto da Parma.

La donna è stata trasportata al Maggiore di Parma in condizioni molto gravi: originaria dell’Ecuador è residente a Travo. Pare che stesse rientrando a casa dopo un turno di lavoro.

La sua vettura diretta verso Bobbio, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta fino all’impatto con l’albero.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente.