Si sente male dopo la puntura di un insetto, intervento dell’elisoccorso

Si sente male dopo la puntura di un insetto, interviene l’elisoccorso. E’ accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 14 agosto nella zona di Travo (Piacenza), in località Cà Del Monte.

L’uomo, di 83 anni, ha accusato un malore dopo essere stato punto da un insetto: è stato soccorso sul posto dall’ambulanza del 118 del pronto soccorso di Bobbio, e nel frattempo è stata allertata anche l’eliambulanza, decollata da Parma e atterrata al campo sportivo di Travo (nella foto).

Dopo le prime cure il trasferimento in volo a Piacenza. L’uomo si trova ricoverato in ospedale: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.