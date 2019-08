Spaccio di “maria” dietro al supermercato, un altro arresto

Un 24enne nato in Nigeria e residente a Vigolzone, è stato arrestato nel tardo pomeriggio del 19 agosto dai carabinieri della Stazione di Piacenza Levante. E’ stato sorpreso spacciare marijuana.

I militari nei giorni scorsi avevano avuto notizia che alcuni giovani erano abitualmente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei giardini pubblici nelle vicinanze di un supermercato nell’area verde circoscritta tra via Calciati, Via Camia e Largo Erfurt.

Con l’utilizzo di personale in abiti civili, sono stati quindi programmati dei servizi di monitoraggio ed osservazione dell’intera zona: lunedì pomeriggio gli uomini dell’Arma hanno individuato un gruppo di giovani africani intenti a confabulare tra loro seduti su una panchina dei giardini; poco dopo un giovane si è avvicinato ad uno di loro, seduto sulla panchina, ricevendo da quest’ultimo un piccolo involucro in cambio di una banconota.

Il 24enne nigeriano è stato subito bloccato, così come l’acquirente: si tratta di un 39enne nato in Marocco e residente in città, che consegnava l’involucro appena ricevuto. Conteneva circa 5 grammi di marijuana. La droga è stata immediatamente sequestrata, il pusher 24enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e trattenuto nella Caserma di via Beverora in attesta del rito direttissimo. Il 39enne magrebino è stato invece segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.