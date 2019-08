Spaccio nei giardini dietro al supermercato, arrestato pusher

Un giovane pusher 28enne nato in Nigeria, residente a Gropparello, nel pomeriggio di ieri 9 agosto è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza dopo essere stato sorpreso a spacciare marijuana.

I Carabinieri della Sezione Operativa nei giorni scorsi avevano avuto notizia che alcuni ragazzi africani erano abitualmente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei giardini pubblici retrostanti il supermercato “Esselunga” nell’area verde circoscritta tra via Calciati, Via Camia e Largo Erfurt. Con l’utilizzo di personale in abiti civili, sono stati quindi programmati dei servizi di monitoraggio ed osservazione dell’intera zona.

Ieri pomeriggio si è individuato un gruppo di giovani intenti a chiacchierare tra di loro, seduti su una panchina dei giardini. Sono stati monitorati e dopo poco tempo i militari hanno notato un andirivieni di altri ragazzi nordafricani che entravano a piedi o in bicicletta nei giardini e si fermavano a confabulare con il gruppo di giovani seduto sulla panchina. Poco dopo, gli stessi uomini della Sezione Operativa hanno notato un cliente del vicino supermercato fermarsi e, dopo aver confabulato con uno dei giovani seduti sulla panchina, ricevere da quest’ultimo un involucro con della droga che era stata nascosta in una vicina siepe.

I militari hanno quindi deciso di intervenire. Il 28enne alla vista dei militari ha tentato di scappare a piedi, ma è stato prontamente rincorso e bloccato. Così come è stato fermato anche l’acquirente: un 30enne nato in Romania, domiciliato in città. Il pusher veniva perquisito, aveva addosso i proventi dello spaccio: 140 euro in banconote di piccolo taglio.

Il contante e la dose di marijuana sono state immediatamente sequestrati, il pusher 28enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e collocato agli arresti domiciliari in attesta del rito direttissimo. Il 30enne rumeno è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacente.